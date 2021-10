Un engouement phénoménal pour « Squid Game »

ⓒNetflix, Inc.

« Squid Game », une nouvelle série sud-coréenne et production originale de Netflix, cartonne dans le monde entier après sa mise en ligne il y a deux semaines. C’est le premier drama sud-coréen qui grimpe au sommet des indices de popularité sur Netflix aux Etats-Unis. Selon « FlixPatrol », le site d’analyse des plateformes de streaming, « Squid Game » a occupé, lundi, la première place de la catégorie « TV Program » dans 76 des 83 pays recensés, pour prendre la tête du classement général mondial.





Dans ce feuilleton « Squid Game », 456 candidats sont invités à un mystérieux jeu de survie et c’est la mort qui attend les perdants. Le seul et dernier gagnant décrochera le gros lot de 45,6 milliards de wons, soit 33 millions d’euros. Pour cela, ils doivent participer à des jeux d’enfants, tels que la marelle locale baptisée « le jeu du calamar », comme le titre de la série le signifie littéralement, ou encore, « Un, deux, trois, soleil », entre autres. Les participants sont des citoyens endettés : un ouvrier licencié toujours au chômage, une ancienne transfuge nord-coréenne réfugié au Sud, un travailleur étranger, ou encore un gérant de portefeuille ruiné par la crise financière. « Squid Game » joue sur le thème du « death game », le jeu de la mort, un genre familier à Hollywood, mais avec l’idée originale d’y associer des jeux d’enfants.





Les médias étrangers, notamment américains, se sont emballés pour cette série. Pour celle-ci, le site « Rotten Tomatoes » a estimé son niveau de « fraîcheur » à 100 %. « Forbes » parle de l’une des œuvres les plus étranges et fascinante de Netflix. Selon « Decider », le site du New York Post dédié à la culture populaire, « Squid Game » a su prendre une idée fraîche et l’a transformé en un drama palpitant. Selon des critiques culturels, la série pourrait créer certes un effet de distanciation chez le public avec ses plateaux de tournages géants et colorés, ses jeux artificiels ainsi que le port de l’uniforme sportif pour tous ses personnages, mais elle montre la société capitaliste moderne en dimension réduite. Bref, elle dénonce les méfaits de la loi du plus fort. Ainsi, les citoyens du monde entier peuvent adhérer facilement à cette histoire allégorique.





Si la tendance actuelle se maintient à ce rythme, « Squid Game » pourra s’imposer comme la série la plus populaire de Netflix même au-delà des régions non anglophones.





Et cette œuvre témoigne encore une fois d’une vitalité puissante des contenus culturels sud-coréens, après le film « Parasite » de Bong Joon-ho qui a raflé quatre Oscars, ainsi que deux séries sur Netflix « Kingdom » et « Sweet Home ». Selon l’agence de presse Bloomberg, la capacité de production des « k-contents » pourrait égaler l’industrie d’Hollywood et constituer une menace sérieuse pour celle-ci.