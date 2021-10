Kim Jong-un annonce la réouverture des canaux de communication intercoréens

ⓒYONHAP News

S’agit-il d’un signe d’apaisement ? Le dirigeant nord-coréen a annoncé que son pays rouvrirait, début octobre, la ligne téléphonique le reliant à son voisin du Sud, restaurée en juillet après 13 mois de suspension, puis de nouveau coupé en août.





Selon l’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA), Kim Jong-un a fait cette annonce, mercredi, dans un discours de politique générale devant l’Assemblée populaire suprême (APS), le Parlement nord-coréen. Il a affirmé l’intention de rétablir ces canaux de communication transfrontaliers « afin de répondre aux attentes et aux souhaits du peuple ». Cependant, il a ajouté que l’amélioration des relations intercoréennes dépendrait de l’attitude des autorités sud-coréennes. Selon lui, son pays n’aurait aucune raison de provoquer le Sud, ni l’intention de lui faire du mal, et clui-ci devrait donc se débarrasser de son illusion victimaire et alarmiste de dissuader le Nord de le faire. A propos de la proposition par le président sud-coréen Moon Jae-in de déclarer officiellement la fin de la guerre de Corée, le numéro un nord-coréen a souligné qu’il faudrait, avant tout, abandonner la politique hostile à son encontre. Par ailleurs, il a exprimé sa première position sur l’administration de Joe Biden. Il l’a accusée de maintenir la menace militaire et la politique hostile des Etats-Unis à l’égard de son régime.





Pour rappel, le royaume ermite avait coupé unilatéralement tous ses canaux de communication transfrontaliers le 9 juin 2020 en protestant contre l’envoi de tracts anti-Pyongyang par des associations de transfuges nord-coréens installés au Sud. Une semaine après, il avait détruit à la dynamite le Bureau de liaison intercoréen à Gaeseong. En juillet dernier, il a rétabli le dispositif de communication. Deux semaines après, il l’a coupé encore une fois sous prétexte des exercices militaires conjoints Séoul-Washington. Il a l’habitude de couper unilatéralement les canaux de communication intercoréens chaque fois qu’il veut exprimer son vif mécontentement. Autrement dit, s’il les reconnecte, c’est parce qu’il est prêt à renouer le dialogue Séoul-Pyongyang, voire Pyongyang-Washington.





Cependant, la Corée du Nord a enchaîné les tirs d’essai balistiques. Elle a effectué, mardi, son premier test d’un nouveau missile hypersonique qui vole cinq fois plus vite que la vitesse du son et que le système de défense antimissile actuel aura du mal à intercepter. Et elle a testé, jeudi, un missile antiaérien récemment développé.





Avec ces signes contradictoires, la Corée du Nord semble souffler le chaud et le froid pour temporiser.