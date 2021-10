La perche d’encouragement de la k-pop ne cesse d’évoluer

ⓒ twitter.com/JYPETWICE

Lors de la première génération de k-pop, les fans brandissaient des ballons de différentes couleurs afin d’encourager leurs idoles lors des concerts. Par exemple, la couleur du ballon opté par les supporteurs du boys band H.O.T était blanche alors que celle pour god était bleue claire. Ce dernier a même sorti une chanson dédiée à ses fans en la baptisant « Sky Blue Ballons ».





Cette pratique a évolué avec le temps. Aujourd’hui, les ballons laissent leur place aux perches de lumière. Dotées de fonctions de plus en plus sophistiquées, certaines sont même connectés et manipulables à distance.





L’une des plus connues des perches d’encouragement de la k-pop est celle de Twice de JYP Entertainment. Sa perche en forme d tulipe est surnommée « Candy Stick ». Stray Kids du même label opte pour une perche qui fait penser à une boussole car sa musique peut montrer le chemin à suivre à ses admirateurs.





Les Army, la géante communauté de fans de BTS sont armés de l’Army Bomb. Cette perche de lumière a connu un tel succès qu’il existe même des contrefaçons.