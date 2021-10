Le K-Pop World Festival 2021 se tiendra le 15 octobre en ligne

ⓒ YONHAP News

Le K-Pop World Festival est considéré comme l’un des événements majeurs consacrés à la k-pop en Corée du Sud. Célébrant cette année son 10e anniversaire, l’édition 2021 aura lieu le 15 octobre en ligne sans spectateurs en raison de l’épidémie du COVID-19.





Ayant pour thème « How K-pop Saved Me », à savoir « comment la k-pop m’a sauvé », elle se déroulera comme toujours à Changwon, une ville industrielle située dans le sud-est.





Environ 400 équipes issues d’une centaine de pays ont déjà passé les éliminatoires. La finale nationale en France du K-Pop World Festival 2021 s'est achevée par exemple en juillet dernier au Centre culturel coréen (CCC) à Paris.





Après les finales régionales, les vainqueurs venant des quatre coins du monde s'affronteront pour le Grand Prix de ce grand festival auquel prendront part de célèbres groupes comme Monta X, The Boyz, Stray Kids et Oh My Girl.