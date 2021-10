« NOEASY », le 2e opus officiel de Stray Kids (2)

Stray Kids est un groupe masculin composé de huit membres. Capable de produire de manière autonome sa propre musique, il continue de se développer d’un album à l’autre et il va vous le prouver avec le 2e opus officiel « NOEASY » sorti le 23 août dernier.





Ecoulé à plus de 1,1 million d’exemplaires avant la fin du mois d’août, « NOEASY » a établi le meilleur record réalisé par Stray Kidz depuis ses débuts. Et ce n’est pas tout. Il est également devenu le premier album produit par JYP Entertainment à dépasser le seuil du million de copies vendues sous différentes formes. Pour rappel, JYP Entertainment fondé par le chanteur Park Jin-young est surtout connu pour ses girls band comme Twice et ITZY.





Ce record confirme ainsi le succès que l’on avait quelque peu pressenti avec l’émission « Kingdom » diffusée entre avril et juin dernier sur la chaîne Mnet. Stray Kids avait remporté la victoire dans cette rude compétition à laquelle s’étaient livrés six boys bands de poids comme BTOB, iKON, SF9 et ATEEZ.