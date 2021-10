Le 2021 Theatre Lee Moon-sae se tiendra à Iksan et Cheongju

Date : les 8 et 9 et les 15 et 16 octobre

Lieu : Centre d’art à Iksan et à Cheongju





Lee Moon-sae poursuit sa tournée nationale baptisée « 2021 Theatre Lee Moon-sae ». L’auteur-compositeur-interprète âgée de 62 ans se produira en concert les 8 et 9 octobre au centre d’art à Iksan situé dans la province de Jeolla du Nord. Il se rendra ensuite au centre d’art à Cheongju afin de retrouver le public les 15 et 16 octobre dans la province de Chungchung du Nord.





Le vocaliste légendaire qui a d’abord lancé sa carrière en tant qu’animateur de radio est surtout connu pour ses ballades intemporelles sorties dans les années 80 et 90. Mais il est toujours très actif et a sorti en octobre 2018 son 16e opus officiel « Between Us ».