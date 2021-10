Big 3 : trois interprètes de trot donneront un concert à Séoul

Date : le 9 octobre

Lieu : KBS Arena à Séoul





Trois interprètes de trot de différentes générations vont se réunir pour donner ensemble un concert à l’occasion de la Journée du hangeul qu’on célèbre le 9 octobre. Intitulé « Big 3 », ce concert collectif se tiendra le deuxième samedi du mois d’octobre au KBS Arena à Séoul. Et deux séances sont prévues : la première à 14 h et la seconde à 18 h.





Les deux première têtes d’affiche sont Kang Jin et Jin Sung qui ont débuté respectivement en 1986 et en 1994, et qui sont connus pour leur hit respectif « Bumble Bee » et « A la gare d’Andong ». Et ils vont partager la scène avec Kim Yong-im qui a remporté en 2011 et en 2012 le prix de la meilleure interprète de trot.