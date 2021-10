Le Pakistan interdit aux personnes non vaccinées de travailler dans le bureau

ⓒ YONHAP News

Le Pakistan tente de mettre un coup d’accélérateur dans sa campagne de vaccination contre le COVID-19. Vendredi dernier, le ministère de l’Aviation a interdit aux citoyens non vaccinés de prendre tout vol intérieur. Ces derniers n’ont également plus le droit d’entrer dans un centre commercial. La semaine dernière, le gouvernement avait déjà annoncé que seuls les employés vaccinés pourraient travailler en bureau. Ces dispositifs sont appliqués seulement aux personnes de plus de 18 ans destinées à se faire administrer un vaccin.





Dans ce pays d’Asie du Sud-est le taux de vaccination ne s’établit qu’à 13 %, soit moins de 30 millions d’individus. Les stocks de vaccins ne manquent pas, mais les citoyens sont nombreux à hésiter à s’en faire inoculer.