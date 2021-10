Thaïlande : les adeptes du paramoteur livrent des produits de secours aux victimes des inondations

ⓒ YONHAP News

Les amateurs de paramoteur, parapente motorisé, se sont envolés pour venir en aide aux sinistrés des inondations en Thaïlande. La semaine dernière, 30 régions ont été touchées par le typhon Dianmu. Selon Reuters, des bénévoles ont livré de la nourriture et des fournitures d’aide d’urgence aux habitants isolés avec leur aéronef.





Vichai Tiyasan, un Thaïlandais de 38 ans s’est rendu dans la ville de Sukhothaï, berceau du royaume éponyme dont la plupart des rues sont inondées à cause des pluies torrentielles. Ses activités sont partagées sur réseaux sociaux.





Ces intempéries ont fait au moins six morts et deux disparus, et près de 70 000 maisons ont été immergées.