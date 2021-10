Danse contemporaine : « This Is Not a Game »

La Compagnie nationale de danse contemporaine de Corée propose, du 22 au 24 octobre, une représentation intitulée « This Is Not a Game » au Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul.





Créé en 2020 par la chorégraphe Nam Jeong-ho, ce spectacle mettant une dizaine de danseuses et danseurs en scène représente la lutte que chacun de nous mène pour la survie face à un avenir incertain. L'année dernière, la pièce a été présentée uniquement en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. Cette année, elle sera jouée en direct devant le public pour la première fois.





Nam Jeong-ho a enseigné la danse à l'Université Kyungsung à Busan et à l'Université Nationale des arts de Corée à Séoul. Depuis février 2020, elle est présidente et directrice artistique de la Compagnie nationale de danse contemporaine de Corée.





Date : du 22 au 24 octobre 2021

Lieu : Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul