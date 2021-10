Universal Ballet « Giselle »

La compagnie sud-coréenne de danse classique Universal Ballet présentera « Giselle » du 29 au 31 octobre au Théâtre de l’Opéra du Centre d'arts de Séoul.





Créé en 1841 à Paris, ce ballet est l’un des plus célèbres du répertoire romantique. Il est composé par Adolphe Adam sur un livret de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges et de Théophile Gautier. Il raconte l’amour, la trahison et le pardon entre Giselle, une belle paysanne, et le Prince Albrecht.





Cette œuvre est notamment appréciée pour le ballet blanc du deuxième acte où les Wilis, ces spectres de jeunes fiancées mortes avant leurs noces, en tutu romantique blanc, dansent avec une grâce aérienne.





Le ballet sera accompagné par le Korea Coop Orchestra, placé sous la baguette du chef d'orchestre Kim Kwang-hyun.





Date : du 29 au 31 octobre 2021

Lieu : Théâtre de l’Opéra du Centre d'arts de Séoul