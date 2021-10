Korea Art Week 2021

L’édition 2021 de la Korea Art Week, organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et par le Service coréen de gestion des arts, se déroulera du 7 au 17 octobre partout en Corée du Sud.





Diverses expositions et animations auront lieu dans le cadre de cet événement annuel qui a débuté en 2015 avec pour but de promouvoir les arts auprès du grand public. De nombreux parcours de visites guidées des musées et des galeries seront proposés dans six villes et régions dans le pays : Séoul, Incheon, Chungcheong, Jeolla, Gyeongsang et Jeju.





Par ailleurs, l’événement donnera cette année un coup de projecteur sur la photographie, avec plusieurs expositions consacrées à cet art. Un débat en ligne sur la photographie sera également organisé sur YouTube.





Date : du 7 au 17 octobre 2021

Lieu : partout en Corée du Sud