Chœur national de Corée : Hunminjeongeum

Le Chœur national de Corée présentera le 12 octobre une épopée chorale intitulée « Hunminjeongeum » à la Salle de concert du Centre d'arts de Séoul.





Cette œuvre originale, composée par Oh Byung-hee et écrite par Tak Gye-seok, est inspirée de l'histoire de la création du hangeul, l'alphabet coréen. Au XVe siècle, le roi Sejong le Grand a inventé le hangeul pour remplacer les caractères chinois et publié le Hunminjeongeum, le premier manuel officiel du hangeul, espérant que tout son peuple pourrait s’instruire facilement grâce à ce nouveau système d’écriture.





Pour interpréter cette vaste œuvre composée de trois parties, comportant chacune cinq chansons, les choristes seront dirigés par leur directeur artistique Yoon Eui-joong et accompagnés par le Korea Coop Orchestra.





Date : le 12 octobre 2021

Lieu : Salle de concert du Centre d'arts de Séoul