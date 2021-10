FORBIZ KOREA, un fournisseur de plateforme de commerce électronique

ⓒ FORBIZKOREA

La startup sud-coréenne FORBIZ KOREA propose des solutions de commerce électronique et des services de plate-forme. Comment ? En aidant les exploitants d’entreprises franchisées et des revendeurs particuliers à créer leur plate-forme de commerce électronique, et ça depuis 15 ans.





Ce nouveau système aide en fait les entreprises à créer leurs propres sites et à les exploiter. L’entreprise a déjà réalisé plus de 300 projets de sites en ligne, dont les sites commerciaux de CheongKwanJang, une célèbre marque de ginseng rouge, et de Daiso, une chaîne vendant des articles et autres produits ménagers.





Par ailleurs, en tant que partenaire de Lazada, qui est l’une des principales plateformes de commerce électronique en Asie du Sud-est, la société a aussi aidé les marques sud-coréennes à s’établir solidement dans cette région





Mais en plus de leur proposer des systèmes de commerce électronique, FORBIZ KOREA cherche aussi à créer une plate-forme capable de maximiser les avantages du commerce électronique.