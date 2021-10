Plats de grands-mères (I)

ⓒ KBS

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous réfléchissez à votre grand-mère ? De bons moments que vous avez passés ensemble ? Beaucoup répondront certainement les bons plats qu’elle vous a préparés avec amour et soin.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous fera découvrir les différents plats nostalgiques de nos grands-mères.





Notre première destination cette semaine est la ville maritime de Donghae dans la province de Gangwon. Les frères Yeseong et Seunghwan qui vivent avec leurs deux grands-mères sont élevés avec un amour particulier de ces dernières. Pour les enfants, les cours d’eau de la vallée près de chez eux constituent un magnifique terrain de jeu. Quand il fait beau en été et en automne, ils y passent des heures et des heures pour s’y baigner et attraper des escargots d’eau douce « daseulgi ».

Les récoltes du jour deviennent les ingrédients du dîner que préparent les grands-mères. Tout d’abord, on fait broyer les daseulgi avant de les faire filtrer pour en faire un bouillon, puis on y trempe de la pâte de farine de blé infusée de ciboulette déchirée à la main. Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’un plat qui se démarque par un bouillon bien profond et une texture bien ferme sous la dent ainsi qu’un parfum frais de la pâte.





Avec les poulets élevés dans la cour, on prépare le « insambaeksuk ». On les fait cuire dans l’eau bouillante en y ajoutant divers ingrédients médicinaux dont le jujube, le gingembre et l’angélique. A ne pas manquer la potion magique : la poudre de ginseng. Cela devient un plat liquide au goût profond qui redonne de l’énergie.

Afin de se souvenir de leur enfance, les deux dames sexagénaires ont décidé de reproduire le « gaengjuk ». Si on n’ajoutait que le riz et le kimchi vieilli dans le bouillon infusé d’anchois séché dans le passé, ce plat devenu un délice aujourd’hui contient d’autres ingrédients dont la pâte de riz et la viande de bœuf hachée. D’une saveur pimentée, cette soupe de riz permet de redonner l’appétit. Avec les poissons séchés, on prépare le « mallinhaemuljjim ». Le merlan et la sole séchés ainsi que le calamar frais cuits ensemble à la vapeur devient un « voleur de riz » que les deux frères aiment particulièrement accompagner au riz cuit à la vapeur.





Déplaçons-nous au comté de Gunwi dans la province de Gyeongsang du Nord. Siyeon, 11 ans, est venue rejoindre sa grand-mère dans le village montagneux il y a trois ans. En l’accompagnant partout dans la forêt alentour, elle connaît désormais les herbes sauvages et médicinales. Pour cette gamine, la mamie avec laquelle elle passe beaucoup de temps serait comme une sœur aînée ou une copine. Bien sûr, pour Mme Kim, sexagénaire, sa petite-fille est un moteur qui lui donne de l’énergie.

Aujourd’hui, c’est Siyeon qui est la chef de la cuisine. Tout d’abord, avec le « shwipssari », une plante herbacée vivace que Mme Kim a cueillie, elle prépare le « shwipssarinamul ». On commence par blanchir les herbes dans l’eau bouillante pour notamment dégager leur saveur amère. Ensuite on les assaisonne légèrement avec l’huile de sésame sauvage, la sauce soja et les graines de sésame. Quant aux tiges de pas d’âne qui remplissent partout la montagne et le champ, ils sont utilisés pour préparer le « meowijangajji ». On les blanchit à l’eau bouillante et enlève la peau bien dure. Ensuite on les trempe dans une sauce constituée de sauce soja, de sucre et de vinaigre à proportions égales, et cela devient un mets acide et doux qui donne l’appétit. Un bol d’eau glacée garnie de concombre, d’oignon, d’algue marine, de baies rouges et de melon d’eau est aussi un plat simple et rafraîchissant qui capte nos regards d’abord par son apparence.





Notre voyage culinaire à la recherche des plats de nos grands-mères se poursuit la semaine prochaine !