Sur le chemin de l’aéroport (6) 무슨 사이야?

Dialogue

미진: 왜?

Mi-jin :Pourquoi ?





진석: 너 제아랑 무슨 사이야?

맥줏집 끌고 간 게 누군데.

바람 쐰다고 나가서 지금 남의 집에서 뭐 하는 거야?

Jin-seok : Quelle est la relation entre toi et Je-ah?

Qui m’a amené de force au bar à bières ?

Tu es sortie en disant que tu allais prendre l’air.

Et maintenant, qu’est-ce que tu fais dans la maison

de quelqu’un d’autre ?





미진: 내가 바람 쐬다 친구 보러 가든 말든.

넌 남자랑 여자랑만 있으면 다 그렇고 그런 사이니?

니 집구석이나 걱정해.

Mi-jin :Que j’aille voir mon amie en prenant l’air ou non, et alors ?

Pour toi, si un homme et une femme se trouvent seuls,

ça veut dire qu’ils ont une relation particulière ?

Occupe-toi de ta famille.





L’expression de la semaine

무슨 사이야? : Quelle est la relation ?





무슨 : adjectif qui s’emploie pour questionner sur un objet ou un fait qu’on ne connaît pas

사이 : nom qui signifie « relation qu’on a nouée avec quelqu’un »





Cette expression est utilisée quand on est curieux de savoir quelles relations entretiennent les gens qui font l’objet d’une conversation. « 사이 » a plusieurs sens.





Premièrement, une distance spatiale entre deux endroits. Deuxièmement, une distance temporelle entre deux temps. Et enfin, une relation entre des gens.





Exemples

① 가: 저 두 사람 무슨 사이야?

나: 학교 선후배 사이래.

A : Quelle est la relation entre ces deux ?

B : On dit que l’un était un élève aîné de l’autre dans la même école.

② 가: 너희 두 사람 같이 다니는 거 자주 봤는데 무슨 사이야?

나: 친한 직장 동료 사이예요.

A : Je vous ai souvent vus, vous tous les deux, vous trouver ensemble. Quelle est votre relation ?

B : Nous ne sommes que des collègues proches.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

왜 : « pourquoi »

너 : « tu » ou « toi »

랑 : particule qui porte le sens d’« avec »

맥줏집 : « bar à bières »

끌고 가다 : « amener de force »

누구 : « qui »

바람 쐬다 : « prendre l’air ».

▶ 바람, c’est « vent » et 쐬다 « s’exposer »

나가다 : « sortir »

지금 : « maintenant »

남 : « quelqu’un d’autre », « autrui »

집 : « maison »

에서 : particule de lieu

뭐 : « quoi »

하다 : « faire »

-아서 : terminaison qui indique que l’action de la proposition précédente et celle de la proposition suivante se succèdent

내가 : combinaison de 나 « je » avec la particule de sujet « 가 »

-다가 : terminaison qui indique qu'une action survient pendant qu’une autre action est en cours

친구 : « ami »

보다 : « voir »

가다 : « aller »

-든 : terminaison qui indique un choix parmi deux options

말다 : verbe qui signifie « ne pas faire »

-든 말든 : expression qui donne le sens de « qu’on fasse quelque chose ou non »

넌 : forme contractée de 너는, composé de « 너 » et de la particule « 는 » 남자 : « homme »

여자 : « femme »

만 : « seulement »

있다 : « il y a » ou « se trouver »

남자랑 여자랑만 있다 : « un homme et une femme se trouvent seuls »

-면 : terminaison connective qui marque une supposition

그렇고 그런 사이다 : « avoir une relation particulière »

-니 ? : terminaison non honorifique qui marque une interrogation

집구석 : forme péjorative de 집, « maison » ou « famille »

나 ou 이나 : particule qui indique que c’est le minimum parmi plusieurs choses possibles, ou qu’il s’agit d’un choix qui doit être permis ou admis





※ Comment utiliser les particules d’objet direct 을 et 를 ?

Si le nom qui précède se termine par une consonne, on utilise « 을 ». Et s’il se termine par une voyelle, il prend « 를 ».





Ex) « 은주 aime la musique » : Le verbe « aimer » se dit en coréen « 좋아하다 » et « la musique », « 음악 ». Comme 은주 est le sujet de cette phrase, on ajoute la particule « 는 ».





Ensuite, comme la « musique », « 음악 », qui se termine par une consomme « ㄱ », est l’objet direct du verbe, on utilise « 을 ». Enfin, si on conjugue le verbe « aimer », « 좋아하다 » au présent honorifique, cela donne « 좋아해요 ». Alors, tout ça, ça fait « 은주는 음악을 좋아해요 ».





Si 은주 aime le cinéma, « 영화 », comme ce dernier finit par la voyelle « 와 », on ajoute « 를 ». Et ça donne « 은주는 영화를 좋아해요 ».