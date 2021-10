Super Junior-D&E va publier fin octobre son 1er opus officiel

ⓒ SM Entertainment

Super Junior-D&E composé de Dong-hae et Eun-hyuk va sortir d’ici la fin du mois d’octobre son 1er album studio.

Selon Label SJ, un label exclusivement consacré à Super Junior de SM Entertainment, le prochain album baptisé « COUNTDOWN » sera bientôt dévoilé afin de célébrer le 10e anniversaire du duo masculin.





Sur une nouvelle affiche postée sur les réseaux sociaux officiel de Super Junior, on voit les ombres des deux membres portant chacun une couronne. D’autres contenus pour la promotion du 1er opus officiel qui marquera un nouveau départ de Super Junior-D&E seront successivement mis en ligne via les réseaux sociaux et la chaîne officielle de Super Junior.





A noter qu’au-delà de ce duo, Super Junior qui a débuté le 6 novembre 2005 compte plusieurs sous-groupes comme Super Junior K.R.Y, Super Junior T et Super Junior Happy.