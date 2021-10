Le Festival du jujube de Boeun 2021 sera organisé du 15 au 31 octobre et ce uniquement en ligne en raison de l'épidémie de COVID-19.





Le comté de Boeun dans la province de Chungcheong du Nord est connu pour la culture du jujube depuis plus de sept siècles. Selon les archives historiques, le jujube était notamment donné en offrande aux rois.





Ce petit fruit rouge à chair jaune a non seulement un goût délicieux, mais offre de nombreux avantages pour la santé. Il est riche en vitamines et stimule la circulation sanguine. Il est surtout un bon remède contre l'insomnie.





L'édition 2021 du Festival du jujube de Boeun proposera divers concours et spectacles en ligne sur le thème du jujube. Le public pourra également participer à une dégustation virtuelle et acheter des jujubes et autres produits agricoles locaux.





Date : du 15 au 31 octobre 2021

Site : www.boeunjujube.com