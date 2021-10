La Gallery Baton organise, du 1er octobre au 5 novembre, une exposition solo de l'artiste britannique Liam Gillick, qui s'intitule « The Knot of Which I Speak Cannot be Knotted » ou « Le nœud dont je parle ne peut pas être noué ».





Né en 1964, Liam Gillick s'est fait remarquer sur la scène artistique britannique dès le début des années 1990 pour ses œuvres qui témoignent de son intérêt pour la structure d'organisation de l'espace et qui vont des sculptures aux installations en passant par les peintures. Il a par ailleurs contribué au développement théorique de l'esthétique relationnelle, l'un des mouvements majeurs de l'art contemporain.





Cette exposition présente des œuvres qui sont autant de critiques et de métaphores sur l'émergence et la coexistence de différentes institutions ou structures répondant aux besoins de nos contemporains.





Date : du 1er octobre au 5 novembre 2021

Lieu : Gallery Baton à Séoul