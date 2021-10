Autoportrait de la comédienne Yun Seok-hwa

La comédienne Yun Seok-hwa présente un spectacle intitulé « Self-portrait I » du 21 octobre au 20 novembre au Théâtre Sanullim à Séoul.





Elle revient sur sa vie et sa carrière en réinterprétant des extraits des pièces de théâtre qu'elle a jouées au Théâtre Sanullim, dont « Duet for One » et « Voice », présentées respectivement en 1988 et en 1989. Le théâtre, le chant, la danse et la vidéo se mêlent dans ce spectacle mis en scène par la comédienne elle-même.





Aujourd’hui âgée de 65 ans, Yun Seok-hwa a fait ses débuts sur les planches en 1975 dans la pièce « A Taste of Honey ». Révélée au public dans « Agnes of God » en 1983, elle s’est imposée comme l’une des comédiennes les plus populaires en Corée du Sud en jouant non seulement au théâtre, mais aussi au cinéma et dans la comédie musicale.





Date : du 21 octobre au 20 novembre 2021

Lieu : Théâtre Sanullim à Séoul