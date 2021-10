La journaliste philippine Maria Ressa récompensée par le prix Nobel de la paix

ⓒ YONHAP News

La journaliste Maria Ressa, la bête noire du président philippin Rodrigue Duterte, a décroché le prix Nobel de la paix. Le média d’investigation « Rappler », dont elle est la fondatrice, critique souvent la démarche de l’homme fort de Manille. Notamment, il a mis en question les exécutions extrajudiciaires effectuées dans le cadre de la guerre contre la drogue menée par Duterte depuis juillet 2016, peu de temps après son arrivée au pouvoir.





Le comité Nobel a loué le combat courageux de Ressa pour la liberté d’expression en expliquant qu’elle représentait tous les journalistes qui défendent cet idéal alors que la démocratie et la liberté des médias se fragilisent de plus en plus.





Le rédacteur en chef du journal indépendant russe Novaïa Gazeta, Dmitri Mouratov, est le colauréat de cette prestigieuse récompense.