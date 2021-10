« Immortal Songs : Singing the Legend » consacré aux chansons aux belles paroles

Diffusée le samedi soir sur la chaîne KBS 2TV, l’émission de divertissement intitulée « Immortal Songs : Singing the Legend » a consacré en octobre 2018 son épisode aux chansons aux belles paroles appréciées par les habitants du pays du Matin clair.





Dans ce cadre, cinq titres sortis dans les années 80 et 90 ont été sélectionnés et réinterprétés par des vocalistes de styles variés comme Yu Taepyeongyang, jeune chanteur du pansori, l’opéra traditionnel coréen.





Parmi eux, on peut citer « Le beau paysage » signé par le guitariste légendaire Shin Joong-hyeon et sorti en 1984. Quatre ans plus tard, ce morceau a gagné une popularité impressionnante à travers le pays grâce à la reprise de la vocaliste au talent immense Lee Sun-hee. La même année, à savoir en 1988, cette chanson a même remporté le prix des meilleures paroles.





Quant à « Wish », l’un des hits de la figure emblématique musicale sud-coréenne Shim Soo-bong, il a été repris par la vocaliste Young Ji. Faisant partie du 7e opus officiel de Shim, publié en 1994, ce morceau s’est vu l’année suivante attribuer le prix des meilleures paroles. La puissante interprétation vocale de Young Ji redonne un nouveau souffle à cette chanson intemporelle dont les paroles sont d’ailleurs écrites par Shim Soo-bong.