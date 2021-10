Zion.T et Wonstein à Busan

Date : le 7 novembre

Lieu : KBS Hall à Busan





Deux artistes très tendance vont donner un concert collectif à Busan. Après Changwon, Zion.T et Wonstein se produiront en concert le 7 novembre au KBS Hall situé dans la première ville portuaire sud-coréenne.





Intitulé « Blending Concert », ce spectacle permettra aux spectateurs de savourer les timbres vocaux originaux de ces deux musiciens.





Pour rappel, ils se sont rencontrés pour la première fois lors de la saison 9 de l’émission de concours « Show Me The Money » en tant que juge et participant. Ils partagent un point commun selon lequel leur musique inspirée du RnB et du hip hop est réputée pour son style original.





Après Busan, ils poursuivront leur aventure collective dans d’autres grandes villes, à commencer par Gwangju située dans la province de Jeolla du Sud.