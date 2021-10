La Corée du Nord organise une exposition consacrée à la défense

ⓒ YONHAP News

La Corée du Nord a organisé le 11 octobre une exposition sur le développement de la défense nationale intitulée « Autodéfense 2021 ». Les médias locaux ont rapporté que plusieurs armes développées au cours des cinq dernières années y ont été présentées afin de rendre compte de la puissance militaire du pays. Parmi ces armes, un certain nombre de nouveaux missiles ont été dévoilés, dont ceux que le régime a récemment testés.





« Un grand nombre de personnes et d'armes sont mobilisées pour une parade militaire, qui pourrait sembler trop menaçante pour le monde extérieur. De plus, cet événement unique est montré à un nombre limité de personnes à Pyongyang. Une exposition, en revanche, dure un certain temps et attire un public nombreux, venant non pas uniquement de la capitale, mais de tout le pays, ce qui, pour le régime, offre une plus grande diffusion de son message propagandiste. L'exposition avait également pour but de montrer l'armement avancé du pays et son engagement à développer des armes, sans chercher toutefois à vouloir intimider le monde extérieur », explique Hong Min, chercheur de la division de recherche sur la Corée du Nord à l'Institut coréen pour la réunification nationale.





Selon les analystes, Pyongyang souhaitait souligner la nécessité de renforcer ses capacités de défense par le biais d'une exposition, qui est considérée comme une activité économique normale par la communauté internationale.