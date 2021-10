Le système de santé en Corée du Nord

ⓒ KBS

Bien que la Corée du Nord se vante d’avoir mis en place un système de soins de santé complet et organisé, les installations et les fournitures médicales sont en réalité absolument insuffisantes. En outre, les services de santé prétendument gratuits ne s'appliquent qu'aux hauts fonctionnaires. Et les services destinés aux citoyens ordinaires varient considérablement, en fonction de leur position sociale et de leur niveau de revenus.





« Au Nord, il existe des hôpitaux pour le grand public et d’autres réservés à la classe privilégiée. Les inégalités en matière d'accès aux services de santé, on le comprend, sont donc très fortes. En outre, les meilleurs hôpitaux sont tous situés à Pyongyang, ce qui oblige les habitants d’autres régions à obtenir un certificat de voyage s’ils veulent se rendre dans un hôpital de la capitale, certificat qu’il est assez difficile de se procurer », explique Kim Young-hui, chercheuse au Centre de la nouvelle économie de la péninsule coréenne de la Banque de développement de Corée.





Les hôpitaux des zones rurales sont loin derrière ceux de Pyongyang en matière de qualité des équipements et des services médicaux. C'est pourquoi le pays a développé un système de service médical à distance, grâce auquel les hôpitaux de la capitale sont reliés à ceux des autres régions.