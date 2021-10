Le marché de vente en gros APM

La nuit tombe sur le quartier de Dongdaemun et il est déjà temps de visiter le dernier marché de ce lieu incontournable de la ville de Séoul. Animées par le vrombissement des scooters et des derniers bus, les ruelles sont arpentées par des visiteurs tardifs épuisés de leur shopping. Mais pour certains, la journée n'est pas encore finie, ou plutôt la nuit ne fait que commencer. Bienvenue dans la face cachée du quartier : l'immeuble APM situé en face du Dongdaemun Design Plaza.





ⓒ Elody Stanislas

En bruit de fond, des haut-parleurs répètent sans cesse des annonces de prévention sanitaire encourageant le port du masque, en chinois, japonais, anglais et coréen, des annonces d'habitude destinées à l'intention des touristes et des marchands étrangers. Cependant, ces jours-ci, c'est dans des couloirs vides et abandonnés qu'elles résonnent. COVID-19 oblige, la foule se fait rare et laisse place à des individus accompagnés de leurs appareils électroniques, leurs téléphones sur trépied et leurs anneaux de lumière pour vendre du mieux qu'ils peuvent en « live broadcast », en direct sur Internet.





ⓒ Elody Stanislas

Alors que, dehors, la nuit se fait noire et que les autres marchés ont fermé, ce bâtiment est le seul à rester animé : des bruits de papiers déchirés, d'emballages plastique et de scotch, de paquets traînés, déchirés. Des sacs gris qui s’accumulent dans les couloirs en attente d’être livrés. Et les livreurs toujours pressés, portant sur leur dos le lourd fardeau de ces travailleurs de la nuit et du petit matin, laissent place aux rideaux de fer qui se referment et aux derniers bruits de moteur pour partir se reposer ou rejoindre l'aube de nouveaux marchés.





ⓒ Elody Stanislas