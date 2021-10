Le coréen et ses évolutions contemporaines

Le 9 octobre dernier, la péninsule coréenne a commémoré la journée du hangeul. Nos chers auditeurs ont la chance de pouvoir s’informer sur cet alphabet sur le site de KBS WORLD Radio.





Néanmoins, depuis 2005, les deux Corées tentent de rédiger un dictionnaire commun car depuis 1945, les deux systèmes ont vu leur langue diverger. Un dictionnaire fut déjà planifié dans la première moitié du 20e, dont le sixième et dernier volume fut publié au sud du 38e parallèle en 1957.





ⓒ GYEOREMALKEUNSAJEON COMMITTEE, Getty Images Bank

En Corée du Sud, la modernité et l’influence américaine ont donné un nouveau ton à la langue coréenne avec l’entrée de nombreux anglicismes que le hangeul permet d’adapter facilement. Nouveaux mots avec une construction modifiée dans le vocabulaire du quotidien que pratiquent les plus jeunes générations, grands amateurs de réseaux sociaux. C’est sur les réseaux sociaux que l’on trouve des compressions de mots pour en former de nouveaux.





ⓒ Getty Images Bank

L’alphabet coréen est aussi devenu un élément artistique en soi et est fortement apprécié à l’étranger. Autrefois, un peintre comme Lee Ung-no a su utiliser le hangeul dans ses compostions artistiques. Aujourd’hui, le styliste Lie Sang-bong l’intègre aussi dans ses œuvres.





ⓒ YONHAP News

Alors bonne écoute à la découverte des particularités contemporaines du coréen !