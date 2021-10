Sur le chemin de l’aéroport (7) 어떻게 생각해?

Dialogue

미진: 요즘 나한테 들러붙는 남자가 있어.

유부남이야. 어떻게 생각해?

Mi-jin :Ces jours-ci, il y a un homme qui me colle.

Il est marié. Qu’en penses-tu?





수아: 관둬.

Soo-ah :Laisse tomber.





L’expression de la semaine

어떻게 생각해? : Qu’en penses-tu?





어떻게 est un adverbe qui signifie « de quelle manière ou par quel moyen ». Il vient de l’adjectif verbal 어떻다.





Cette expression s’emploie pour demander l’avis de son interlocuteur sur une situation. Elle peut être utilisée, soit pour demander simplement son opinion, soit pour demander sérieusement son avis sur une situation inquiétante.





Il est possible de l’employer, comme dans notre extrait, en présentant d’abord la situation avant de dire « 어떻게 생각해? ». Ou bien, on peut relier deux phrases avec la terminaison connective -은데 ou -는데 pour en faire une seule phrase. Dans ce cas, les deux phrases dans notre extrait « 유부남이야. 어떻게 생각해? » deviennent « 유부남인데, 어떻게 생각해? »





Exemples

① 가: 꽃 선물이 좋을 것 같은데. 어떻게 생각해?

나: 응, 꽃 선물 괜찮을 것 같아.

A: Je crois que ce serait bien d’offrir des fleurs comme cadeau. Qu’en penses-tu?

B: Oui, ce serait bien comme cadeau.





② 가: 우리가 도와주겠다고 할까? 어떻게 생각해?

나: 글쎄, 걔는 자존심이 강해서 그런 말 하는 게 좀 조심스러워.

A: Et si nous lui proposions de l’aider ? Qu’en penses-tu?

B: Je ne sais pas. Il faut faire attention avant de proposer ce genre de choses, parce qu’il a beaucoup d’amour-propre.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

요즘 : « ces jours-ci »

나 : « je » ou « moi »

한테 : particule qui donne le sens de « à » dans le sens de « à quelqu’un »

들러붙다 : « coller »

들러붙는 : forme adjectivée de 들러붙다

남자 : « homme »

가 (ajouté après 남자) : particule de sujet

있어 : forme conjuguée au présent de 있다 qui signifie « il y a »

유부남 : « homme marié »

▶ S’il s’agit d’une femme mariée, on dit « 유부녀 ».

이야 : forme au présent de la copule 이다, « être »

관두다 : « laisser tomber »

관둬 : forme impérative de 관두다





※ Les formes informelles honorifiques et non honorifiques





1. La forme informelle honorifique

Pour le présent, on prend le radical du verbe et y ajoute les terminaisons -아요 ou -어요. Alors, quand utilise-t-on -아요 et quand utilise-t-on -어요 ? Si la dernière voyelle dans le radical du verbe est 아 ou 오, on prend -아요. Sinon, on prend -어요.





Ex ) 살다 signifie « habiter » et 웃다 « rire ». Le radical de 살다 est 살. Comme sa voyelle est 아, on prend -아요. Ça fait « 살아요 ». En coréen, les verbes ne se conjuguent pas selon les sujets comme en français. Alors, pour dire « j’habite », « tu habites », « il habite » ou « elle habite », la forme du verbe est toujours « 살아요 ». Quant à 웃다, son radical est 웃. Comme sa voyelle est 우, on ajoute -어요. Ça fait donc « 웃어요 ».





Pour le passé, La règle est la même. Les terminaisons du passé au style honorifique informel sont -았어요 et -었어요. Donc, on utilise -았어요 quand la dernière voyelle dans le radical du verbe est 아 ou 오. Pour le reste, c’est -었어요.





Ex) « 살다 » et « 웃다 ». On prend le radical de 살다, qui est 살. Comme sa voyelle est 아, on ajoute -았어요. Ça fait « 살았어요 ». Pour 웃다, son radical est 웃. Comme sa voyelle est 우, on ajoute -었어요. Cela donne « 웃었어요 ».





2. La forme informelle non honorifique

Les terminaisons de la forme au présent en non honorifique sont -아 ou -어. La règle est la même : on prend le radical du verbe et y ajoute les terminaisons -아 ou -어 selon la dernière voyelle dans le radical du verbe. Ainsi, le verbe « 살다 » devient « 살아 » et « 웃다 » devient « 웃어 ».





Les terminaisons du passé de ce style sont -았어 et -었어. Selon la même règle, « 살다 » et « 웃다 » se conjuguent comme « 살았어 » et « 웃었어 ».