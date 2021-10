Young K de DAY6 n’anime plus « Kiss The Radio »

ⓒ JYP Entertainment

Young K, 9e animateur de « Kiss The Radio », l’émission vedette de KBS Cool FM, a mis entre parenthèses sa carrière afin d’effectuer son service militaire.





Le membre de DAY6 a joué son rôle de DJ pour la dernière fois le 10 octobre avant de partir servir sous les drapeaux deux jours plus tard. Rappelons que Young K a animé cette émission qui enregistre le plus grand taux d’audience chez les adolescents en Corée du Sud.





D’autres membres de boys band prennent le relais comme Seung-min de Stray Kids, Kino de Pentagon et Joo-chan de Golden Child. Cinq membres de Tomorrow X Together, à savoir Soo-bin, Yeon-jun, Beom-gyu, Tae-hyun et Huening Kai, vont l’animer à tour de rôle du 25 au 31 octobre.