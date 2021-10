Im Chang-jung sortira son 17e opus officiel début novembre

ⓒ YES IM Entertainment

Im Chang-jung sortira au début du mois de novembre son 17e album studio, presque un an après la publication de son 16e opus officiel « Love should not be harsh on you ».





Rappelons que son titre phare éponyme a figuré durant 45 semaines dans le classement hebdomadaire de Melon, la principale plateforme de musique en streaming sud-coréenne.





Ce record a prouvé une fois de plus que le chanteur ayant une carrière de près de trois décennies couronnée de succès reste une figure incontournable dans le milieu de la k-pop.