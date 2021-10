Le Museum 209 à Séoul propose une exposition-atelier destinée aux enfants, intitulée « Châteaux de sable : Architectures de rêve », du 15 octobre 2021 au 13 mars 2022.





Ce programme a été conçu par le Centre Pompidou à Paris dans le cadre de sa série d’expositions et ateliers jeune public.





En compagnie de leurs parents ou de leurs amis, les enfants seront invités à réaliser des plans et des dessins et à construire des châteaux, des immeubles, des usines ou encore des gares ferroviaires avec du sable. Ces activités ludiques et collectives leur permettront de développer leur imagination et leur créativité et de prendre la mesure de l'importance de l'art et de l'architecture dans la vie.





Les jeunes artistes pourront également trouver l'inspiration en admirant les œuvres de l'artiste canadien Dale Murdock, champion du monde de châteaux de sable.





Date : du 15 octobre 2021 au 13 mars 2022

Lieu : Museum 209 à Séoul