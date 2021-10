Concert de YeGyul Band

YeGyul Band, un groupe de musique traditionnelle fusion, donnera un concert le 31 octobre au Centre d'arts de Gyeonggi à Suwon.





Formé en 2018, le groupe compte six membres : Cho Ye-gyul au chant, Hovan à la guitare, Choi Ji-hye au gayageum, Kim So-young au haegeum, Kim Ji-min à la basse et Hong Chan-woo aux percussions. Ils explorent de nouvelles pistes musicales autour des « Seodo minyo », ces chansons folkloriques originaires de la région du nord-ouest de la péninsule coréenne comme les provinces de Hwanghae et de Pyongan. La bande a sorti son premier album « Let’s Play » en janvier 2019.





Le concert proposera un savant mélange de reprises de chansons folkloriques et de créations originales d’inspiration traditionnelle.





Date : le 31 octobre 2021

Lieu : Centre d'arts de Gyeonggi à Suwon