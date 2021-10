Concert de musique de chambre de l’Ensemble Opus

L’Ensemble Opus, une formation de musique de chambre, se produira en concert le 6 novembre 2021 au Centre d'arts de Séoul. Créé en 2010, l’Ensemble Opus rassemble des musiciens talentueux internationaux qui mènent, chacun, une brillante carrière solo.





La violoniste Baek Ju-young, le flûtiste Cho Sung-hyun, le hautboïste Sebastian Aleksandrowicz, le clarinettiste Sérgio Pires, le bassoniste Yoo Sung-kwon ou l’altiste Kim Sang-jin, entre autres, monteront sur scène lors de ce concert baptisé « His and Her Stories ».





En compagnie de la soprano Im Sun-hae et du ténor Kieran Carrel, ils interpréteront « Dichterliebe (Les Amours du poète) », op. 48 de Robert Schumann et « Italienisches Liederbuch (Le Livre des lieder italiens) » de Hugo Wolf, tous deux arrangés par le chef d’orchestre Ralf Gothóny, qui dirigera le concert.





Date : le 6 novembre 2021

Lieu : Centre d'arts de Séoul