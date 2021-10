O2O, spécialiste de l’intelligence artificielle

ⓒ O2O

La jeune startup sud-coréenne O2O développe des applications qui permettent aux utilisateurs d’obtenir des informations via des interfaces utilisateur vocales pilotées par une IA et des modèles vocaux d’IA pertinents.





Pour mieux comprendre ce que c’est, vous pouvez penser à des assistants d’IA comme Jarvis dans le film Iron Man et R2-D2 dans Star Wars. Aujourd’hui, on trouve souvent ce genre de solutions dans la vie quotidienne. Les réfrigérateurs et les machines à laver peuvent, par exemple, être gérés à l’aide de commandes vocales, et les utilisateurs peuvent utiliser le contrôle de reconnaissance vocale pour passer des appels, rechercher des mots et même envoyer des messages.