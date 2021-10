Fort affaiblissement du won face au dollar

ⓒ Getty Images Bank

Si on se réfère au passé, l’économie du pays du Matin clair a souvent fait face à des crises quand la devise sud-coréenne a atteint les 1 200 wons le billet vert. Cela a été le cas à l’époque de la crise financière mondiale puis à celle de la crise de la dette dans la zone euro. Cette situation a aussi été observée quand le différend commercial sino-américain a coïncidé avec la période de restrictions à l’exportation de certains produits du Japon en Corée du Sud. Plus récemment, le dollar est passé à 1 200 wons en février de l’année dernière quand a éclaté l’épidémie de COVID-19 pour rester dans cette fourchette jusqu’à la fin juillet de cette année. Mais la semaine dernière, ce taux a de nouveau atteint cette barre psychologique.





Pourquoi cela inquiète ? Tout simplement parce que cette hausse du taux won-dollar va avoir un impact direct sur les prix à l’importation et ceux à la production. Déjà, les hausses de prix des matières premières et des produits de base ont fait grimper les prix des aliments que les gens apprécient, notamment les hamburgers, le kimbap, la poitrine de porc, les œufs, les fruits, les produits laitiers et le pain. En plus, alors que les mesures de stabilisation des prix du gouvernement n’ont pas produit leurs effets escomptés, la production, la consommation et les investissements ont tous diminué en août. Ce qui fait que certains craignent maintenant que l’économie locale ne sombre temporairement dans la stagflation, avec comme caractéristique une croissance stagnante et une inflation élevée, provisoirement l’année prochaine.