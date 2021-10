Le transport ferroviaire en Corée du Nord

ⓒ KBS

Dans le cadre de la déclaration de Pyongyang signée entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in en septembre 2018, les deux Corées s'étaient engagées à reconnecter et à rénover les chemins de fer et routes coupés par la frontière. Malheureusement, la mise en œuvre de ce projet n’a pu aboutir en raison des relations bilatérales glaciales.





« En Corée du Nord, l'industrie ferroviaire est l'un des quatre fers de lance de l'économie nationale, avec le charbon, le métal et l'électricité. [...] Le transport ferroviaire est par ailleurs le principal mode d'acheminement du pays. [...] Les trains de marchandises couvrent une distance moyenne de 160 kilomètres, soit 15 fois plus que les véhicules et 1,7 fois plus que les navires côtiers », explique Ahn Byung-min, président de l'Institut de coopération économique de Corée.





Au nord du 38e parallèle, les transports routiers, fluviaux et maritimes jouent un rôle subsidiaire, car ils sont reliés au transport ferroviaire, dont ils dépendent. Selon l'Institut des statistiques de Corée (Kostat), la longueur totale des lignes de chemin de fer était de 5 300 km en 2019. On estime également que le transport ferroviaire représente à lui seul 90 % du transport de marchandises et 60 % du transport de personnes. Parler de politique des transports revient donc à parler de politique ferroviaire.