Le phénomène « Squid Game »

Frissons garanties cette semaine avec le thriller sanglant « Squid Game » qui fait sensation depuis plus d'un mois. Cette série sud-coréenne sortie le 17 septembre dernier, créée et réalisée par Hwang Dong-hyeok, est devenue le programme le plus regardé dans le monde sur la plateforme de streaming Netflix avec près de 90 millions de foyers qui l'ont entièrement visionnée. Après le triomphe de la comédie au vitriol oscarisée « Parasite » du réalisateur Bong Joon-ho ou encore la prise d'assaut des classements musicaux par le boys band de k-pop BTS, « Squid Game », le jeu du calamar, est le dernier phénomène planétaire issu de la culture pop sud-coréenne.





ⓒ Netflix

Au programme de cette série en neuf épisodes, une mystérieuse compétition où 456 personnes endettées participent à une série de jeux traditionnels pour enfants, afin de décrocher un prix de 45,6 milliards de wons (32 millions d'euros) au péril de leur vie. La simplicité des épreuves permet de pleinement s'intéresser à la personnalité et au vécu des personnages, garantissant ainsi un suspens constant. Les éléments tragiques de l'histoire du pays ainsi que les problèmes sociaux abordés apportent également à « Squid Game » beaucoup de réalisme.





ⓒ Netflix

L'esthétique de « Squid Game » a marqué des millions de gens, et les références ainsi que les parodies pullulent désormais. Avec sa mise en scène spectaculaires et sa bande son entêtante, « Squid Game » est devenu un incontournable qui influence la décoration des boutiques de quartier comme les campagnes marketing de grandes marques. Mais s'il y en a un qui se frotte les mains, c'est bien sûr le géant du streaming Netflix dont les bénéfices connexes sont pour le moment estimés à 900 millions de dollars, soit plus de 40 fois les 21,4 millions de dollars déboursés pour produire la série.