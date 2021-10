Sur le chemin de l’aéroport (8) 말을 말자

Dialogue

진석: 난 세상에서 송미진이 제일 편해.

우리 엄마만큼 날 속속들이 아는 게 너야.

넌 왜 나랑 편하게 못 지내는데?

아쉬우면 나 만나. 할 일 없으면 나 부르고.

Jin-seok :Song Mi-jin est la personne qui me met à l’aise

le plus au monde.

Tu me connais bien, autant que ma mère, de A à Z.

Pourquoi tu ne peux pas te mettre à l’aise avec moi ?

Si tu regrettes, sors avec moi. Si tu n’as rien à faire,

appelle-moi.





미진: 말을 말자.

Mi-jin : N’en parlons plus.





L’expression de la semaine

말을 말자 : N’en parlons plus.





말다 : verbe qui signifie « ne pas faire ou arrêter quelque chose ou une action »

-자 : terminaison finale qui s’emploie pour proposer de faire ensemble une action

Ex) « 같이 가자 », « Allons ensemble » ou « 밥 먹자 », « Prenons le repas ensemble ». 같이 signifie « ensemble » et 가다 « aller ». 밥, c’est « repas » et 먹다 « manger ».





Cette expression s’emploie quand ce que son interlocuteur a dit est tellement absurde ou insensé qu’on pense qu’on n’a même pas besoin d’y répondre ou d’en parler. Elle sous-entend qu’on n’en parlera pas, parce que c’est inutile ou que cela n’en vaut pas la peine. Grammaticalement, c’est une proposition, mais il est possible de l’utiliser pour manifester son intention de n’en plus parler. La forme complète de « 말을 말자 » est « 말을 하지 말자 ». Dans les conversations courantes, la première forme est utilisée plus souvent.





Exemples

① 가: 내가 너한테 뭘 잘못했다고 그렇게 화를 내니?

나: 말을 말자. 내 입만 아프지.

A : Pourquoi tu te mets en colère comme ça ?

Qu’est-ce que j’ai fait de mal pour toi ?

B : N’en parlons plus. C’est inutile.





② 가: 수영이한테 전화해 보니까 약속한 걸 깜빡 잊고 등산하러 갔대.

나: 말을 말자. 걔랑 무슨 약속을 하겠니.

A : Quand j’ai téléphoné à Soo-yeong, elle a dit qu’elle avait oublié notre rendez-vous et était allée marcher dans la montagne.

B : N’en parlons plus. Quel rendez-vous pourrons-nous prendre avec elle ?





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

난 : forme contractée de 나는, composé de 나, « moi » ou « je », et de la particule 는

세상 : « monde »

에서 : particule de lieu

세상에서 : « au monde »

제일 : adverbe superlatif qui se traduit par « le plus »

▶ 제일 se place devant un adjectif pour marquer le superlatif.





Ex) « 수미 est jolie ». En coréen, « être joli », c’est 예쁘다. Comme 수미 est le sujet de la phrase, on y ajoute la particule 는 à la fin. Ensuite, la forme au présent en honorifique de 예쁘다 est 예뻐요. Alors « 수미 est jolie » se dit en coréen « 수미는 예뻐요 ». Maintenant, pour dire « 수미 est la plus jolie », on met 제일 avant l’adjectif verbal 예뻐요. Cela donne « 수미는 제일 예뻐요 ».





편해 : forme au passé de l’adjectif verbal 편하다, « être à l’aise »

우리 : « nous » ou « notre »

엄마 : « maman »

우리 엄마 : « ma maman »





※ « 내 » (mon) et « 우리 » (notre)

En coréen, comme les possessifs pour la famille et la maison, on utilise en général « 우리 », « notre », à la place de « 내 », « mon ». Ainsi, même si on est un enfant unique, on dit « 우리 엄마 ». Et même si on habite seul dans sa maison, on dit normalement « 우리 집 » dont la traduction littérale est « notre maison ». Il en va de même pour les frères et sœurs.





만큼 : « autant que »

날 : forme contractée de 나를 (나를 est la combinaison de 나, « moi », avec la particule d’objet direct 를)

속속들이 : « entièrement » ou « de A à Z »

알다 : « connaître » ou « savoir »

너 : « tu » ou « toi »

야 : forme au présent non honorifique de la copule « 이다 », « être »





※ Comment appeler les membres de famille ?

Commençons par les parents. « Maman », c’est 엄마. Et « papa », c’est 아빠. Et les mots « père » et « mère » se traduisent par « 아버지 » et « 어머니 ».





Pour les frères et sœurs, c’est un peu compliqué. Les mots utilisés par les hommes et les femmes sont différents. D’abord, pour un homme, son frère aîné, c’est « 형 », et sa sœur aînée, « 누나 ». En revanche, une femme appelle son frère aîné « 오빠 » et sa sœur aînée « 언니 ». En ce qui concerne « petit frère » et « petite sœur », tous les deux se disent « 동생 ».





넌 : forme contractée de 너는, composé de 너 et la particule 는

왜 : « pourquoi »

나랑 : composé de 나 et de la particule 랑 qui donne le sens d’« avec »

편하게 : « confortablement » ou « à l’aise »

▶ 편하게 vient de l’adjectif verbal 편하다 qui se traduit par « être confortable »)

못 : « ne pas pouvoir »

지내다 : « passer du temps » ou « vivre »

나랑 편하게 지내다 : « te mettre à l’aise avec moi »

-는데? : terminaison connective qui est utilisée pour poser une question en exigeant une certaine réponse

아쉽다 : « regretter »

-면 : terminaison connective qui marque une supposition

만나다 : « rencontrer » ou « sortir ensemble » selon les cas

만나 : forme impérative de 만나다

할 일 : « chose à faire »

없다 : « il n’y a pas »

부르다 : « appeler »