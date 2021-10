[Rediffusion] HJ Lim, pianiste prodige

Depuis notre nouvelle programmation du 31 mai, un ancien numéro de « Séoulscope » est programmé tous les vendredis. Et pour le plus grand bonheur de nos auditeurs mélomanes, le mois d’octobre est consacré à la musique.





Cette semaine, que diriez-vous de retrouver Lim Hyeon-jeong, plus connue sous le pseudonyme HJ Lim en Europe ? Cet entretien a été diffusé pour la première fois sur nos ondes le 20 janvier 2017.





HJ Lim a posé pour la première fois ses doigts sur le clavier d’un piano à l’âge de trois ans. Et c’est à 12 ans que cette prodige a décidé de prendre son avenir en main et de se consacrer à sa passion, le piano, en partant pour la France et ainsi étudier sur la terre de ses idoles Debussy, Ravel et beaucoup d’autres encore. S’en sont suivies des années de pratique et une passion qui n’a cessé de croître pour en faire aujourd’hui une artiste surdouée et reconnue.





Rentrée en Corée du Sud pour son concert « Sound of Silence » qui s’est tenu le 4 février 2017 au Centre des Arts de Séoul, la jeune pianiste qui maîtrise un parfait français a accepté de répondre à nos questions et de se confier sur son enfance en France, ce pays où elle pensait vivre le conte de fées qu’elle voyait dans les dessins animés.