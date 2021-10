Blackpink reste en tête du classement des girls bands les mieux reconnus

ⓒ YG Entertainment

Il semble extrêmement difficile de déloger celui qui occupe la première place du classement des groupes d’idoles sud-coréens les mieux reconnus, tant chez les garçons que chez les filles.

Tout comme BTS qui domine le palmarès masculin, c’est Blackpink qui reste en tête du classement féminin pour le troisième mois de suite. Ce résultat est d’autant plus étonnant que son indice de réputation est presque deux fois plus élevé que celui de Girls’ Generation, qui arrive à la troisième place.





Les trois mots clés les plus associés au girls band de YG Entertainment sont LALISA, YouTube et record Guinness. Pour rappel, le clip vidéo de « LALISA » a atteint 73,6 millions de vues dans les 24 premières heures de sa sortie. Ainsi, il a établi un nouveau record du monde Guinness, devenant le clip vidéo d’une artiste solo avec le plus de vues sur YouTube au cours des 24 premières heures.





Quant à la deuxième position, elle est occupée par aespa qui est en pleine promotion de son 1er mini-album « Savage » publié le 5 octobre dernier. Ce disque a d’ailleurs pris la tête du classement de la plupart des plateformes de musique en streaming en Corée du Sud et celui de l’iTunes Top Album Chart dans 19 pays.