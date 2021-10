Jang Nara contribue à rendre le cinéma accessible pour le public non ou malvoyant

ⓒ lawon

Jang Nara se porte volontaire pour participer à l’audiodescription, qui consiste à décrire les éléments visuels d’une œuvre cinématographique au public non ou malvoyant. Elle a ainsi prêté sa voix pour « The Kindness of Strangers », écrit et réalisé par Lone Scherfig qui a signé entre autres « One Day ».





Grâce à la contribution de l’artiste âgée de 40 ans, les spectateurs non ou malvoyants pourront mieux apprécier ce film qui raconte l’histoire de quatre personnes traversant la pire crise de leur existence.





Sa version audiodécrite sera dévoilée pour la première fois lors de la 11e édition du Seoul Barrier Free Film Festival qui se tiendra du 10 au 30 novembre en ligne et hors ligne.