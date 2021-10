Danse : « See You, I’m Home »

La Compagnie nationale de danse de Corée présentera sa nouvelle pièce intitulée « See you, I'm home », du 11 au 13 novembre au Théâtre Haeoreum du Théâtre national de Corée.





Ce spectacle réinterprète de manière contemporaine le « gut », un rituel dans lequel le chamane entre en communication avec les esprits. Sur scène, les danseurs incarnent les jeunes qui, isolés dans ce monde en raison de leur singularité, acceptent leur destin, reçoivent le « naerim gut », un rituel d'initiation, deviennent des chamanes et retournent dans ce monde avec courage.





Le titre du spectacle « See you, I’m home » est la salutation de ces chamanes novices, adressée à la fois à eux-mêmes et à tout le monde.





Ce beau récit est chorégraphié par Sohn In-young, la directrice artistique de la Compagnie nationale de danse de Corée, sur une musique composée par Jang Young-gyu, le leader du groupe de musique fusion Leenalchi.





Date : du 11 au 13 novembre 2021

Lieu : Théâtre Haeoreum du Théâtre national de Corée à Séoul