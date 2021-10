Concert-lecture en hommage à Gustave Mahler

L’IBK Chamber Hall du Centre d'arts de Séoul accueille le 14 novembre un concert-lecture consacré au compositeur autrichien Gustave Mahler à l'occasion du 110e anniversaire de sa disparition.





Né en 1860 et mort en 1911, Gustav Mahler était non seulement un compositeur, mais aussi un chef d'orchestre de renom, à la charnière entre les périodes romantique et moderne. Il a composé dix symphonies et de nombreux lieder.





Animé par le chroniqueur musical Kim Mun-gyeong, cet événement emmènera le public dans un voyage intime dans la vie et l'œuvre de Gustave Mahler, en compagnie de musiciens comme la soprano Sohn Ji-soo, la pianiste Lee Hyun-jin ou l'altiste Steve Lee.





Au programme figurent non seulement des œuvres de Mahler comme le Quatuor pour piano et cordes en la mineur et le quatrième mouvement de la Symphonie n°5, mais aussi celles d’autres compositeurs qui ont influencé son univers musical, tels que Brahms et Schubert.





Date : le 14 novembre 2021

Lieu : IBK Chamber Hall du Centre d'arts de Séoul