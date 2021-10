Le Dongdaemun Design Plaza ou « DDP », à Séoul, accueille une exposition consacrée au peintre surréaliste Salvador Dali, du 27 novembre 2021 au 20 mars 2022.





Intitulée « Salvador Dali : imagination et réalité », cette exposition plongera les visiteurs dans un monde fantastique et onirique de l'un des plus grands artistes du 20e siècle, à travers quelque 140 œuvres qui proviennent du Théâtre-musée Dalí et du Musée national centre d'art Reina Sofia en Espagne ainsi que du Musée Salvador Dali en Floride aux Etats-Unis.





A cette occasion, deux films auxquels l’artiste espagnol a collaboré seront également projetés : « Spellbound » ou « La Maison du docteur Edwardes » d'Alfred Hitchcock et « Destino » de Walt Disney.





Date : du 27 novembre 2021 au 20 mars 2022

Lieu : Dongdaemun Design Plaza (DDP) à Séoul