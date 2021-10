L’histoire de dame Park

ⓒ Getty Images Bank

Il était une fois un savant taoïste du nom de Park Hyeon-ok vivant dans les montagnes de Geumgang, ou les montagnes de diamant.

Un jour, un homme appelé Yi Deuk-chun, fraîchement nommé inspecteur du gouvernement, arriva dans le village voisin. Park et Yi devinrent vite bons amis et la fille de Park et le fils de Yi se marièrent donc sans se connaître.





La nuit de noces, dès que le marié, Yi Si-baek, entra dans la chambre nuptiale où la mariée l’attendait, il poussa un cri aigu.

« Argh ! C’est… c’est un monstre ! Son front, ses yeux, sa bouche… sont tous monstrueux. »

Si-baek continua à ignorer complètement sa femme. Même l’épouse et les domestiques de l’inspecteur tenaient la jeune mariée à distance.

Par une belle nuit au clair de lune, le père de la mariée, Park Hyeon-ok, rendit visite à sa fille.

Il récita des formules magiques, et le masque hideux de son visage tomba et la jeune femme retrouva sa beauté.





ⓒ Getty Images Bank

Dame Park expliqua à son mari ce qui s’était passé.

« Chère épouse, je suis désolé de vous avoir jugée uniquement sur votre physionomie. J’ai tellement honte de ma superficialité… »

Touchée par les excuses sincères de Yi Si-baek, sa femme lui pardonna.





A l’époque, la frontière nord de la Corée était sans cesse exposée aux envahisseurs étrangers. Le mari de dame Park, Yi Si-baek, et Im Gyeong-eop furent envoyés pour défendre leur pays contre les agresseurs.

C’est alors que la fille de l’empereur de la dynastie des Qing, Ki Ryong-dae, se porta volontaire. La princesse était capable de pratiquer la magie taoïste. Mais dame Park était déjà bien au courant de son plan.

La princesse chinoise déguisée en courtisane attaqua dame Park. Cette dernière prononça des formules magiques qui la renvoyèrent en Chine en un instant.





ⓒ Getty Images Bank

L’empereur chinois décida cette fois d’envoyer deux de ses généraux les plus fiables, les frères Yong Gol-dae et Yong Ul-dae, envahir Joseon.

Bien sûr, ce plan avait déjà été détecté par dame Park qui avait le talent de prédire l’avenir. Elle dit à son mari de cacher le roi dans la forteresse de Namhansanseong.

Yong Ul-dae tua tous ceux qui se trouvaient sur son chemin et pilla toute la capitale. Protégée par la magie de dame Park, Gye-hwa la servante combattait le général chinois et ses soldats.





Le roi de Joseon accepta la proposition de dame Park : il écrivit une lettre de reddition au général Yong Gol-dae. Il dut céder son fils aîné, le prince héritier, à la Chine en otage, mais la guerre prit fin.

Yong Gol-dae était prêt à retourner dans son pays lorsqu’il apprit la mort de son frère. Il conduisit son cheval vers la maison de dame Park.

Gye-hwa se présenta et le combattit. Puis dame Park apparut pour réciter des formules magiques, qui immobilisa les bras et les jambes du général. Yong Gol-dae la supplia de lui épargner la vie et dame Park le laissa retourner en Chine.

La guerre prit vraiment fin. Le roi de Joseon nomma Yi Si-baek à un poste de haut rang et accorda le titre honorable de dame Chungryeol à son épouse pour avoir sauvé le pays.