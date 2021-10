L’évolution de la politique étrangère nord-coréenne

ⓒ YONHAP News

La politique étrangère nord-coréenne a connu un certain nombre de changements importants ces dernières années, autour desquels s’articulent trois phases principales : la première correspond à la participation du Nord aux Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang en 2018, la deuxième coïncide avec la tenue du sommet intercoréen, et la troisième avec la rencontre historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.





« Bien que la Corée du Nord ait continué de négocier avec les États-Unis après l’échec de Hanoï, il s’est aussi mis à tester des armes stratégiques qu'il avait cessé de développer plus d'un an auparavant, afin de maintenir la pression sur Washington. C’est dans ce contexte qu’il a dévoilé quatre nouvelles armes entre avril et fin 2019 », explique Hong Min, chercheur de la division de recherche sur la Corée du Nord à l'Institut coréen pour la réunification nationale.





La déconvenue du second sommet avec les États-Unis à Hanoï en 2019 a indéniablement incité la Corée du Nord à passer en revue sa politique étrangère. Pyongyang a certes continué à engager des pourparlers avec Washington, mais son attitude et ses méthodes de négociation ont considérablement changé depuis.