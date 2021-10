Le transport ferroviaire en Corée du Nord (2e partie)

ⓒ KBS

Les trains nord-coréens sont classés selon les catégories suivantes : spéciaux, express, express locaux, lents et trains de banlieue. Les critères pris en compte pour cette répartition sont la vitesse et la gare où ils s'arrêtent. Les trains dits spéciaux sont réservés aux inspections sur le terrain des hauts dirigeants, ou à la diplomatie internationale. Lorsqu’ils sont en service, les autres trains arrêtent de circuler.





« Le train spécial utilisé par Kim Il-sung ou Kim Jong-il a beaucoup fait parler de lui dans le passé, notamment après que ce dernier se fut rendu en train à Moscou. À l'époque, le représentant spécial de la Russie pour l'Extrême-Orient, Konstantin Pulikovsky, s'était joint au voyage pendant près de 18 jours, et avait par la suite écrit un livre qui décrivait en détail ce train hors du commun. On y apprend notamment qu’un wagon transformé en salle de réunion, un restaurant et un wagon-lit avaient été conçus pour résister aux balles. L’ouvrage révèle aussi que le train était équipé de matériel de haute technologie », explique Ahn Byung-min, président de l'Institut de coopération économique de Corée.





Les chemins de fer et les trains démodés du pays communiste sont, semble-t-il, mal entretenus ; et si ces derniers roulent si lentement, c’est essentiellement pour des raisons de sécurité. La Corée du Nord, qui sait le rôle stratégique joué par son réseau de voies ferrées pour le développement économique et industriel, aurait toutefois déployé de gros efforts ces derniers temps pour normaliser son système ferroviaire.