Les joies du vélo en Corée du Sud

Cette semaine, nous vous emmenons sur les chemins à bicyclette. Même si peu de gens le savent, la Corée du Sud est un vrai petit paradis pour les amateurs de vélo. Cela peut paraître curieux à première vue, étant donné que la voiture règne en maître dans les grandes agglomérations où il ne fait pas bon zigzaguer dans les bouchons. Pourtant, au pays du Matin clair, les montagnes recouvrent la quasi-totalité du territoire, ce qui en fait l'une des régions les plus montagneuses du monde, et la population est tellement concentrée dans les grandes villes telles que Séoul et Busan qu'il ne faut pas pédaler bien loin pour se retrouver au milieu d'une paisible et verdoyante route de campagne.





ⓒ YONHAP News

Dans la capitale sud-coréenne, les vélos en libre-service appelés «Ttareungyi» séduisent de plus en plus d'actifs qui se rendent sur leur lieu de travail ou ceux qui souhaitent simplement pédaler gaiement sur les pistes cyclables situées au bord du fleuve Han qui traverse la ville. Ces vélos déployés en 2015 ont tout pour plaire et connaissent une forte popularité ces derniers temps. Pratiques et élégants, ils sont même dotés d'un boîtier électronique permettant aux usagers de connaître en temps réel le temps d’utilisation et la distance parcourue. C'est devenu un moyen de transport quotidien pour de nombreuses personnes qui cherchent à maintenir la distanciation sociale sur fond de pandémie de Covid-19.





ⓒ YONHAP News

Le milieu des années 2010 a vu l'installation de voies spécialement réservées aux vélos longeant les quatre principaux fleuves de Corée ; le Hangang, le Nakdonggang, le Geumgang et le Yeongsangang. Elles s'étendent sur 1 757 km et permettent aux cyclistes de découvrir des villages traditionnels, de somptueux paysages de mer ou de montagne, des vestiges historiques et de bonnes adresses gastronomiques pour savourer les spécialités de chaque région.