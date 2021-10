Sur le chemin de l’aéroport (9) 그렇게 됐어요

Dialogue

수아: 네

Soo-ah :Oui.





진석: 자네 뭐야?

회사를 관뒀다는 게 뭐냐고.

Jin-seok :C’est quoi, ça ?

Qu’est-ce que ça veut dire que tu as démissionné ?





수아: 와서 얘기해요.

Soo-ah :Parlons-en quand tu rentreras à la maison.





진석: 두 번 안 묻는다.

회사를 관뒀다는 게 뭐냐고.

Jin-seok :Je ne demanderai pas deux fois.

Qu’est-ce que ça veut dire que tu as démissionné ?





수아: 그렇게 됐어요.

Soo-ah : C’est arrivé comme ça.





L’expression de la semaine

그렇게 됐어요. : C’est arrivé comme ça.





그렇게 : « comme ça » ou « ainsi »

됐어요 : forme au passé en honorifique de 되다, « devenir »

Cette expression s’emploie quand on a reçu une question sur une situation imprévue, par exemple, comment elle s’est produite ou pourquoi elle est arrivée à ce résultat, et pour donner une réponse simple sans aucun détail. Elle peut aussi être utilisée comme une réponse quand on parle avec quelqu’un qui connaît déjà cette mauvaise situation ou ce mauvais résultat. Elle sous-entend que le locuteur est plus ou moins déçu ou se sent désolé, parce que ce n’était pas son intention ou il ne le voulait pas. En revanche, il est possible d’utiliser cette expression quand on a obtenu un bon résultat.





Exemples

① 가: 결과가 안 좋게 나왔다고?

나: 네, 그렇게 됐어요.

A : J’ai entendu que le résultat était mauvais. C’est bien ça ?

B : Oui, c’est arrivé comme ça.





② 가: 이번에는 같이 가기로 했는데 왜 또 못 간다는 거야?

나: 미안해. 갑자기 사정이 그렇게 됐어.

A : Nous nous sommes promis d’y aller ensemble cette fois-ci,

mais pourquoi tu me dis encore que tu ne pourras pas y aller ?

B : Désolé. Soudain, c’est arrivé comme ça.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

네: « oui »

▶ 네 est aussi utilisé comme « allo » au téléphone.

자네 : « tu » ou « toi »

▶ On utilise ce terme pour désigner son interlocuteur qui a le même âge, qui est plus jeune ou qui est son subordonné. C’est pourquoi ce mot ne s’emploie pas normalement entre les conjoints.

뭐: « quoi »

야 : forme au présent de la copule 이다, « être »

회사 : « entreprise »

관두다 : « arrêter », « laisser tomber » ou « démissionner »

관뒀다 : forme au passé de 관두다

-다는 : expression qui est utilisée pour le discours indirect

-냐고 : terminaison employée quand on repose une question

오다 : « venir »

-아서 : terminaison connective qui indique que l’action de la proposition précédente et celle de la proposition suivante se succèdent

얘기하다 : forme contractée de 이야기하다, « parler » ou « discuter »





※ L’emploi des terminaisons -아요 et -어요

Ex) « 민수는 수미를 기다려요. » se traduit par « 민수 attend 수미 ». 는 ajouté après 민수 est la particule de sujet. Et 를 après 수미 est la particule d’objet direct. 기다려요 est la forme au présent honorifique de 기다리다, « attendre ».





Or, si on monte la fin de cette phrase avec un point d'interrogation à la fin, comme « 민수는 수미를 기다려요? », elle devient une phrase interrogative. Et sa signification change pour signifier : « Est-ce que 민수 attend 수미 ? ».





Ensuite, si on enlève le sujet « 민수는 » de cette phrase, elle devient « 수미를 기다려요 ». Comme ça, elle peut avoir deux sens : premièrement, « Attendez 수미 » et deuxièmement, « Attendons 수미 ». Ainsi, les terminaisons -아요 et -어요 peuvent être employés pour faire des phrases déclaratives, interrogatives, impératives ou pour marquer la proposition.





두 번 : « deux fois »

▶ 두, c’est « deux » et 번 « fois ».

안 : adverbe négatif qui donne le sens de « ne pas »

묻다 : « demander » ou « interroger »





※ Les chiffres en coréen

1-하나, 2-둘, 3-셋, 4-넷, 5-다섯, 6-여섯, 7-일곱, 8-여덟, 9-아홉 et 10-열. Ensuite, comme les chiffres coréens sont basés sur le système décimal, 11, c’est 10 plus 1, ce qui fait 열하나. 12, c’est 10 plus 2, ce qui fait 열둘, 13-열셋, 14-열넷, 15-열다섯, 16-열여섯, 17-열일곱, 18-열여덟, 19-열아홉. Et, 20, c’est un nouveau mot, 스물.





De la même façon, 21, c’est 2 fois 10 plus 1, ce qui fait 스물하나, 22, c’est 2 fois 10 plus 2 et cela fait 스물둘. Ainsi, 23, c’est 스물셋, 24-스물넷. On continue comme ça jusqu’à 29, 스물아홉. Et 30, c’est 3 fois 10 qui devient 서른. De cette manière, 40, c’est 마흔, 50-쉰, 60-예순, 70-일흔, 80-여든, 90-아흔. Enfin, 100, c’est 백.





Quand ces chiffres sont utilisés avant un nom comme un adjectif, 하나, 둘, 셋, 넷 changent leur forme. 하나 devient 한, 둘-두, 셋-세 et 넷-네. Ainsi, « une fois » se dit « 한 번 », « deux fois » - « 두 번 », « trois fois » - « 세 번 » et « quatre fois » - « 네 번 ». Il en va de même pour les autres chiffres qui comportent ces quatre, comme 열하나, 스물둘, 서른셋, 마흔넷, etc.