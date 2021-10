Le nombre des naissances au plus bas en Corée du Sud

ⓒYONHAP News

Un nouveau chiffre qui en dit long sur la dénatalité au pays du Matin clair. Selon les données publiées mercredi par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de naissances en août dernier s’est établi à 22 291, en repli de 0,5 % sur un an. Ainsi, il est tombé au plus bas pour un mois d’août depuis la première comptabilisation des chiffres concernés en 1981, et il a reculé en glissement annuel pour le 69e mois de suite (depuis décembre 2015). Le taux brut de natalité, c’est-à-dire le nombre de naissances pour 1 000 habitants, est de 5,1 %.





Le nombre total de nouveau-nés enregistrés au cours des huit premiers mois de cette année a atteint 181 560 bébés, en recul de 3 % par rapport à la même période de 2020. La Corée du Sud a enregistré 272 337 naissances l’an dernier. C’est la première fois qu’elle a vu ce chiffre annuel tomber en dessous du seuil des 300 000. A ce rythme, il risque de rester sous cette barre cette année aussi.





Quant au nombre de mariages, il était de 14 720 en août dernier, en baisse de 2,1 % sur un an. Durant les huit premiers mois, il a reculé de 10,4 % par rapport à la même période de 2020. Cette tendance s’explique par la diminution du nombre des sud-Coréens en âge de se marier. Et elle a un impact négatif sur les naissances.





En revanche, le nombre de décès a augmenté de 2,1 % en un an pour atteindre 25 821, soit le plus haut pour un mois d’août depuis la première comptabilisation des données concernées. Le solde naturel, à savoir la différence entre les naissances et les décès, était donc négatif avec -3 530 personnes en août dernier, de sorte que la décroissance naturelle continue pour le 22e mois d’affilée.





Pour lutter contre la dénatalité, le gouvernement a injecté un budget colossal mais sans obtenir de résultats tangibles. Etant donnée l’inefficacité de ses mesures incitatives à l’accouchement, il devrait refonder sa politique pour proposer des solutions globales sur le logement, le travail, la qualité de vie, la garde d’enfants et l’éducation. L’an dernier, le taux de fécondité est tombé à 0,84 enfant par femme, soit le plus bas dans l’histoire du pays. Il a enregistré un chiffre inférieur à 1 pour la troisième année consécutive. La Corée du Sud est la seule nation à rester sous ce seuil parmi les 38 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Cette situation fait craindre l’extinction de certaines régions rurales. Le gouvernement a prévu d’aider activement les zones à risque à sortir d’une telle crise en leur apportant des soutiens administratifs et financiers.